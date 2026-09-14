В Колумбии 20-летняя избранница сына вице-президента страны умерла на марафоне

В Колумбии 20-летняя студентка Хулиана Авила Сауда — возлюбленная сына вице-президента страны — не смогла пережить полумарафон в Медельине. Об этом сообщило Need To Know .

Хулиана Авила Сауда вышла на дистанцию в 21 километр 6 сентября. Примерно за пять километров до окончания забега девушка упала в обморок. На следующий день, вечером, она скончалась в больнице.

По словам врачей, они три раза возвращали пациентку к жизни после остановок сердца. До этого проблем со здоровьем у нее не находили.

Девушка училась на медицинском направлении в Боготе и состояла в отношениях со старшим сыном вице-президента Колумбии Хосе Мануэля Рестрепо. Глава государства Абелардо де ла Эсприэлья выразил соболезнования ее родным и близким.

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