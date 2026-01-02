В Колорадо женщину растерзала пума

CNN: в Колорадо женщина погибла в результате нападения пумы

В штате Колорадо в Соединенных Штатах местная жительница погибла из-за возможного нападения пумы. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на местную Службу охраны парков и дикой природы.

По словам очевидцев, когда обнаружили тело женщины, хищник находился рядом с ней. Его отпугнули с помощью камней.

«Служба расследует предполагаемое смертельное нападение пумы на человека. Нападения пум на людей в Колорадо считаются редкостью», — указали в публикации.

Всего с 1990 года в штате зафиксировано 28 таких нападений. Последнее со смертельным исходом произошло в 1999-м.

Ранее стало известно, что ручной медведь растерзал хозяйку на глазах у детей в США. ЧП произошло в Пенсильвании.