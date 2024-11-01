В КНДР запустили новейшую межконтинентальную ракету «Хвасон-19»

Северная Корея накануне провела испытательный запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-19», назвав ее «сверхмощным ударным средством». Об этом сообщило агентство Yonhap .

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), страна провела «критическое» испытание ракеты, чтобы показать свое превосходство в ударной мощи.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) заявил, что обнаружил ракету, запущенную по навесной траектории, примерно в 7:10 утра из района Пхеньяна на севере ЕНДР и что она пролетела около 1000 километров, прежде чем приземлиться в Восточном море.

В Северной Корее отметили, что аппарат достиг максимальной высоты в 7687,5 километра и пролетел 1001,2 километра почти за полтора часа.

Ранее стало известно, что полет новой баллистической ракеты оказался самым долгим за все время запусков в стране. В Минобороны Японии предположили, что в этот раз использовали иной тип ракеты.