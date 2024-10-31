Полет ракеты КНДР стал самым продолжительным за все время запусков

Полет новой баллистической ракеты КНДР был самым продолжительным за все время запусков. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на министерство обороны Японии.

По данным телеканала, полет северокорейской ракеты длился один час 26 минут. Японское оборонное ведомство предположило, что в этот раз использовали иной тип ракеты. Дальность полета ракеты — 1000 километров.

Северная Корея провела пуск баллистической ракеты в 07:11 (01:11 по московскому времени). Пуск произвели по навесной траектории на высоту 7000 километров, ракета упала в 08:37 (02:37) в районе острова Окусири на Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Япония решила созвать заседание Совета национальной безопасности после запуска северокорейской баллистической ракеты. Японские военные не зафиксировали никакого ущерба.