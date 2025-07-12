В КНДР пообещали поддерживать Россию в защите суверенитета

КНДР будет безоговорочно поддерживать политику России в защите ее территориальной целостности и суверенитета. Такое заявление сделала глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи, чьи слова привело РИА «Новости» .

«Стратегический выбор и воля правительства КНДР отстоять, безоговорочно и неизменно поддерживать политику России по защите государственного суверенитета и территориальной целостности», — сказала дипломат на открытии встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

КНДР будет исполнять все статьи нового межгосударственного диалога в противостоянии гегемонистическим проискам империалистов. Визит Лаврова отражает стремление России и ее народа углубить стратегическое партнерство с Северной Кореей, заключила Цой Сон Хи.

Глава МИД России в свою очередь назвал союз с КНДР «непобедимым братством».