В китайском ресторане накормили посетителей слоновьим навозом

South China Morning Post: ресторан в Шанхае подает десерт из слоновьих фекалий

В ресторане высокого класса в китайском городе Шанхае подают десерт из слоновьего навоза. Об этом сообщила газета South China Morning Post .

Журналисты отметили, что ресторан отличается своей экологически чистой кухней. Он предлагает ассортимент из инновационных блюд, в меню можно найти листья деревьев, кубики льда с медом и десерт, сделанный из стерилизованных, высушенных фекалий слона.

Лакомство входит в сет из 15 угощений, который стоит 3888 юаней (около 550 долларов). Слоновий навоз ароматизирован травяными духами, также в него добавляют фруктовый джем, пыльцу и медовый сорбет.

При этом в Китае есть закон, обязывающий поваров в ресторанах готовить нетоксичную и безвредную еду, которая обязана соответствовать стандартам питания.

«Остается неясным, соответствуют ли этим правилам десерты, приготовленные из слоновьего навоза», — задались вопросом авторы материала.

Ранее шеф-повар Андрей Лысогор рассказал об уловке некоторых ресторанов. Для экономии в ряде заведений кладут маленькие порции в большие тарелки.