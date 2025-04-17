В китайском ресторане накормили посетителей слоновьим навозом
South China Morning Post: ресторан в Шанхае подает десерт из слоновьих фекалий
В ресторане высокого класса в китайском городе Шанхае подают десерт из слоновьего навоза. Об этом сообщила газета South China Morning Post.
Журналисты отметили, что ресторан отличается своей экологически чистой кухней. Он предлагает ассортимент из инновационных блюд, в меню можно найти листья деревьев, кубики льда с медом и десерт, сделанный из стерилизованных, высушенных фекалий слона.
Лакомство входит в сет из 15 угощений, который стоит 3888 юаней (около 550 долларов). Слоновий навоз ароматизирован травяными духами, также в него добавляют фруктовый джем, пыльцу и медовый сорбет.
При этом в Китае есть закон, обязывающий поваров в ресторанах готовить нетоксичную и безвредную еду, которая обязана соответствовать стандартам питания.
«Остается неясным, соответствуют ли этим правилам десерты, приготовленные из слоновьего навоза», — задались вопросом авторы материала.
Ранее шеф-повар Андрей Лысогор рассказал об уловке некоторых ресторанов. Для экономии в ряде заведений кладут маленькие порции в большие тарелки.