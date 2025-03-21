Шеф-повар Лысогор: одна из уловок ресторанов — маленькие порции в больших тарелках

Шеф-повар Андрей Лысогор поделился с Общественной Службой Новостей информацией о хитростях, на которые идут некоторые рестораны и кафе ради экономии.

Он подчеркнул, что в заведениях, где он работает, соблюдаются высокие стандарты качества и используются только свежие продукты.

Одна из уловок — маленькие порции в больших тарелках. В некоторых отелях предупреждают поваров класть блюда на дно глубоких тарелок, чтобы создать иллюзию большего объема. Шеф-повар отказался работать в таких условиях.

Другая хитрость — продажа напитков «от шефа» или «домашних лимонадов» по завышенной цене. Но зачастую это просто смеси сиропов или концентраты, подаваемые как натуральный продукт.

Кроме того, некоторые заведения используют повторно нереализованные блюда. Вчерашние остатки стейка или курицы могут стать сегодняшним салатом. Особенно осторожными стоит быть со шведскими столами в жарких странах, где даже свежие продукты могут испортиться.