В китайских пирогах и пельменях нашли человеческие зубы

SCMP: покупатели в Китае нашли человеческие зубы в сосисках, пельменях и пироге

Жители Китая стали массово обнаруживать в мясных и кондитерских продуктах человеческие зубы. Об этом сообщила газета South China Morning Post .

На зубы в еде пожаловались три человека в разных регионах страны. Одна из покупательниц обнаружила ряд из трех зубов в сосисках, а житель города Дунгуан нашел два зуба в пельменях.

Еще один случай зафиксировали в Шанхае: покупательница увидела искусственный зуб с металлическим штифтом в ореховом пироге с финиками.

Появление зубов в мясных изделиях и пирогах спровоцировало широкий общественный резонанс. По данным газеты, пользователи рассматривают разные варианты, как именно зубы могли попасть в еду. Некоторые жители Китая не исключили, что в продуктах могло присутствовать и человеческое мясо.

