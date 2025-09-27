США остановили импорт специй из Индонезии из-за радиоактивного загрязнения

Радиоактивное загрязнение цезием-137 обнаружили в партии гвоздики из Индонезии специалисты Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США. Ведомство вынесло постановление о полной остановке импорта специй из азиатской страны, сообщило Associated Press .

В ведомстве уточнили, что зараженную партию гвоздики индонезийской компании PT Natural Java Spice обнаружили в Калифорнии. Всего с начала года фирма доставила в США более 200 тонн специй.

Представители управления отметили, что зараженный продукт представляет потенциальную угрозу развития рака для потребителей.

Это стало уже вторым случаем выявления опасной продукции, которая поступила в Соединенные Штаты из Индонезии. До этого следы радиации нашли в креветках индонезийского поставщика PT Bahari Makmuri Sejati, занимающего 6% американского рынка морепродуктов.

В FDA отметили, что пока не установили связи между двумя случаями, так как обе компании находятся на расстоянии 800 километров друг от друга.

В Международном агентстве по ядерной энергетике заявили, что источником радиоактивного изотопа могла стать промышленная площадка, расположенная недалеко от завода по переработке креветок.

В конце июля в американском штате Южная Каролина нашли осиный улей около хранилища жидких ядерных отходов. Проверка показала, что радиационный фон построенного летающими насекомыми гнезда в 10 раз превысил допустимые показатели. Улей обработали инсектицидом и срочно утилизировали.