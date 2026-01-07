Президент России Владимир Путин получил неожиданно хорошие новости из НАТО. Об этом заявили авторы китайского издания Sohu .

По словам журналистов, новости связаны с недавними заявлениями президента Польши Кароля Навроцкого об угрозе с Запада.

«В Польше произошло нечто такое, что удивило экспертов всего мира. Находясь на переднем крае линии обороны НАТО, Варшава должна была направить свое дуло на восток, но внезапно развернула его на 180 градусов и направила прямо на союзника», — подчеркнули авторы.

Навроцкий назвал Запад главной угрозой для Польши и заявил о готовности страны защищать свои западные границы. Между союзниками по НАТО намечается настолько серьезный разлад, что вскоре Польше и Германии может стать не до России.

Ранее на Западе заявили, что обстановка в Европе может резко ухудшиться в 2026 году.