Более миллиона человек эвакуировали на юге Китая из-за супертайфуна

В провинции Гуандун на юге Китая эвакуировали свыше миллиона и 44 тысяч человек из-за надвигающегося супертайфуна Ragasa. Об этом сообщил CCTV .

Также в городе Шэньчжэнь спасательные службы приступили к эвакуации 400 тысяч человек, чье жилье находится в наиболее опасных районах.

По прогнозам экспертов, Ragasa ударит по Китаю 24-25 сентября. Ураган с сильными наводнениями обрушится на остров Хайнань, провинции Гуандун и Юньнань, Гуанси-Чжуанский автономный район. Также тайфун затронет Гонконг и Макао.

Ragasa уже ударил по Северным Филиппинам и Тайваню. Ветер со скоростью до 265 километров в час привел к эвакуации тысяч жителей и закрытию школ. Информации о пострадавших нет.