В Китае врачи забыли мужчину в томографе на шесть часов

В китайской провинции Хубэй в городе Ухань врачи забыли пациента в томографе на шесть часов. Об этом сообщил портал Sohu .

Мужчину по фамилии Тан отправили на МРТ поздно вечером, процедура в среднем занимает около 20 минут. По окончании этого времени пациента из аппарата не выпустили, а он сам побоялся выбираться из него, так как томограф продолжал работать.

Тан провел в аппарате всю ночь, он звал на помощь. Крики пациента услышал уборщик около 06:00, он позвал охрану. К этому времени супруга Тана объявила его в розыск.

Выяснилось, что исследование завершилось вовремя, а пациента в томографе забыли из-за пересменки. Врач поместила Тана в аппарат перед концом рабочего дня, а коллега не проверил, выпустили ли пациента из аппарата. Комиссия постановила, что врачи нарушили протокол передачи смены, виновных отстранили от работы. Перед пациентом извинились.

В США в штате Аризона врачи признали мертвым живого ребенка. Он подал признаки жизни в морге спустя пять часов.