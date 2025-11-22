Baijiahao: Путин дал понять премьеру Японии Такаити, что с Россией лучше дружить

Россия сыграла на опережение, сразу показав новоизбранному японскому премьер-министру Санаэ Такаити, что с ней шутить не стоит. Об этом сообщило китайское издание Baijiahao.

Авторы материала напомнили, что Такаити — ультраконсервативный политик, выступающий за сотрудничество с США. Она известна жесткой риторикой в отношении России и Китая.

«Санаэ Такаити не только провоцирует Китай, но и стремится вернуть себе так называемый суверенитет над Курильскими островами», — говорится в статье.

По мнению журналистов, Россия повела себя довольно интересным образом, узнав, кого избрали новым премьер-министром. За несколько часов до первой речи Такаити на этом посту Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-95МС, которые начали кружить над Японским морем.

Китайские журналисты заявили, что и время было выбрано идеально, и тактика взаимодействия с новым японским премьером. Такаити дали понять, что не стоит конфликтовать с Россией. Авторы статьи даже пожалели, что Китай не поступил таким же образом.

Ранее кадры с неудачной позой японского дипломата Масааки Канаи перед директором департамента стран Азии МИД Китая Лю Цзиньсуном спровоцировали международный скандал. Пользователи в соцсетях приняли ее за поклон перед китайским коллегой.