Фейковый поклон японского дипломата перед китайским спровоцировал скандал

Китайское телевидение выдало неудачную позу японского дипломата Масааки Канаи за поклон перед директором департамента стран Азии МИД Китая Лю Цзиньсуном. Это спровоцировало международный скандал, сообщила британская газета The Independent .

Японско-китайские переговоры 18 ноября должны были сгладить напряженность из-за высказываний нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване, но вместо этого вызвали новые проблемы. На кадрах Канаи наклонился в сторону переводчика, держа руки в карманах. Пользователи соцсети «Юйюань Таньтянь» приняли неудобную позу дипломата за поклон перед Цзиньсуном, что в нынешних обстоятельствах выглядело неуместно.

Видеозапись появилась в соцсетях китайской государственной телекомпании CCTV, после общественного резонанса ее удалили. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Миноу Кихара заявил, что встреча должна была пройти без участия прессы. Японская сторона потребовала объяснений от Китая.

Ранее в самой Японии разгорелся скандал из-за территориального спора с Россией. Министр по делам Окинавы и Северных территорий Хитоси Кикавада случайно признал Курильские острова зарубежьем.