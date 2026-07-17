В Китае восемь человек погибли при сходе оползня

«Синьхуа»: 8 человек погибли из-за оползня в городе Чунцин, более 30 пропали

В городе Чунцин на юго-западе Китая сошел оползень, погибли восемь человек. Еще 34 человека признали пропавшими без вести, сообщило информационное агентство «Синьхуа» .

Обрушение грунта произошло 17 июля около 09:10 (04:10 по московскому времени). Спасательные службы начали поиски людей и обследование территории.

К работе привлекли сотни спасателей. Из районов рядом с местом оползня власти эвакуировали более 1,1 тысячи жителей.

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал продолжить спасательную операцию, предотвратить новые обвалы и оказать необходимую помощь пострадавшим.

Китайский лидер также поручил установить причины трагедии и оценить геологические риски в районе Чунцина. Специалисты должны будут проверить устойчивость склонов и принять меры для защиты населения.

Ранее на страну обрушился мощный тайфун «Майсак». Из-за непогоды сотни ядовитых змей выбрались с местных ферм и оказались на свободе.