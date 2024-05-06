В Китае удивились шуткам Лукашенко на встрече с Путиным в Кремле | 360°

Мир 06 мая 2024, 06:01 В Китае удивились шуткам Лукашенко на встрече с Путиным в Кремле Tencent: в Китае оценили шутку Лукашенко и улыбку Путина на встрече в Кремле РИА «Новости»

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Китайские журналисты удивились поведению президента Белоруссии Александра Лукашенко, который начал шутить на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле. Об этом сообщило издание Tencent, эксклюзивный пересказ статьи которого представили АБН24.

Авторы статьи отметили, что лидеры двух стран обсудили развитие российско-белорусских отношений и текущую ситуацию в мире.

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«Беседа прошла в непринужденной атмосфере», — отметили китайские журналисты.

Во время обсуждения натовских военных учений у границ Белоруссии Лукашенко пошутил, что американские и европейские политики постоянно обвиняют Москву и Минск в желании захватить Европу. По его словам, ему с российским коллегой своих проблем хватает, поэтому «еще не хватало кого-то захватывать».

Путин в ответ улыбнулся, согласившись с коллегой, что подобные обвинения — полная чушь. Западные элиты такими заявлениями просто пытаются оправдать свои огромные военные расходы.

Ранее Центральное телевидение КНР сообщило, что китайский лидер Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом во Францию.