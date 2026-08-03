В Китае ученые предложили применять ядерное оружие для уничтожения астероидов

Китайские ученые начали работать над методом уничтожения крупных астероидов с использованием ядерных зарядов. Об этом сообщила газета South China Morning Post .

Журналисты выяснили, что команда исследователей Китайского исследовательского института ракетной техники в Пекине разрабатывает способ уничтожения опасных для Земли астероидов с помощью ядерного оружия.

«Сначала металлический ударный зонд врезается в астероид и пробивает глубокую шахту, затем второй космический аппарат сбрасывает ядерную бомбу в это отверстие, которая взрывается внутри астероида», — сообщили в материале.

По данным специалистов, взрыв мощностью в три мегатонны сравним с 200 хиросимских бомб. Он способен полностью разрушить астероид диаметром около 100 метров. Кроме того, если положить бомбу на глубину до 30 метров, то это может поменять скорость полета объекта более чем в три раза по сравнению с наземным взрывом.