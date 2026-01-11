В Китае стало популярным приложение для одиноких «Умер?»

В Китае набрало большую популярность приложение «Умер?», в котором проживающие в одиночестве люди должны регулярно подтверждать, что они живы и здоровы. Об этом сообщила местная газета Guangzhou Daily.

По информации издания, сервис занял первое место в рейтинге платных приложений в китайском AppStore. Скачать его можно за восемь юаней (примерно 90 рублей).

Платформа на ежедневной основе напоминает пользователям отмечаться в ней. Если этого не происходит на протяжении двух суток, система отправит соответствующее оповещение контактному лицу.

