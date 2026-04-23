В Китае школьник собрал дома авиационный двигатель

В Китае 14-летний школьник Че Цзинган за полгода собрал в домашних условиях авиационный двигатель. Об этом написал Oddity Central .

Интерес к авиации у ребенка появился еще в детском саду, когда он начал экспериментировать с бумажными самолетиками. Со временем увлечение переросло в серьезное изучение аэродинамики и смежных дисциплин. Родители школьника рассказали, что он каждый день тратил на это по несколько часов.

Позже Цзинган начал осваивать математический анализ, проектирование и инженерное программное обеспечение, а затем поставил перед собой цель создать собственный реактивный двигатель.

Подросток не стал брать готовые чертежи и спроектировал установку с нуля. Он разрабатывал детали, создавал двухмерные и трехмерные модели, а также рассчитывал параметры воздушных потоков, температуры и давления.

Ход работы школьник публиковал в соцсетях, где получал советы от других энтузиастов. Через полгода он собрал первый прототип, но испытания выявили проблемы с конструкцией и топливом. После этого подросток продолжил работу и создал улучшенную версию двигателя.

