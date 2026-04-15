Школа из Химок заключила соглашение о сотрудничестве со школой в Китае

Химкинская школа № 30 подписала международное соглашение о долгосрочном партнерстве с экспериментальной средней школой Цылань из Китая 10 апреля. Церемония прошла во время официального визита российской делегации в Китайскую Народную Республику, которую возглавила директор школы Татьяна Кавторева.

Соглашение призвано укреплять образовательные и культурные связи между учреждениями, а также повышать качество подготовки специалистов. Стороны договорились сотрудничать на основе равноправия, взаимной выгоды, понимания, уважения и доверия.

Ключевыми целями станут совершенствование владения языком страны-партнера и продвижение двуязычия у школьников, обмен педагогическими методиками и технологиями. Планируется внедрение подходов к обучению, интегрирующих культуры через совместные экспериментальные проекты школ. Особое внимание уделят установлению личных контактов между учителями и учениками.

«Сотрудничество между нашими школами — это не просто обмен опытом, это возможность для наших учеников расти и развиваться в международной среде, обогащая свои знания и расширяя горизонты», — поделилась директор школы № 30 Татьяна Кавторева.

Татьяна Кавторева — единственный руководитель школы из Химок, включенный в делегацию. За время визита она прошла стажировку, заключила соглашение, ознакомилась с китайскими школами, их культурой и передовыми методами преподавания.