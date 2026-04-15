В Китае семья «воскресила» погибшего сына с помощью ИИ, чтобы скрыть его смерть от матери

Семья из китайской провинции Шаньдун обратилась к специалистам по искусственному интеллекту, чтобы создать цифровую копию мужчины, погибшего в автокатастрофе. Нейросеть используется для утешения 80-летней матери покойного, которая страдает тяжелым заболеванием сердца, сообщила газета South China Morning Post .

Родственники решили скрыть трагедию, опасаясь, что пожилая женщина не переживет известие о смерти единственного сына. Для создания «цифрового двойника» разработчики использовали архивные фотографии, видео и аудиозаписи погибшего.

В итоге ИИ-клон научился не только имитировать голос и диалект мужчины, но и копировать его мимику и привычку наклоняться вперед во время разговора.

Виртуальный «сын» регулярно связывается с матерью по видеосвязи. В беседах он утверждает, что работает в другом городе и пока не может вернуться домой. В ответ на просьбы матери беречь себя и чаще звонить, нейросеть обещает приехать, как только «заработает достаточно денег».

«Тебе следует звонить мне почаще, чтобы я знала, хорошо ли ты живешь в другом городе или нет. Я так по тебе скучаю. Мне так жаль, что я не могу видеться с тобой лично», — сказала мать в одном из разговоров.

Руководитель ИИ-команды Чжан Цзэвэй, занимающийся подобными услугами уже три года, называет свою работу «эмоциональной мистификацией», цель которой — поддержка живых.

Однако в китайских соцсетях мнения разделились: часть пользователей считает это «гуманной ложью», в то время как другие опасаются, что раскрытие правды нанесет женщине непоправимую психологическую травму.

