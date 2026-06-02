В Китае разгорелся скандал из-за антистресс-игрушки «Наташа»

В Китае разгорелся скандал из-за игрушки-антистресс в виде младенца по имени «Наташа». В социальных сетях появился новый жестокий тренд с ее использованием, сообщило издание Sohu .

Мягкая игрушка стала популярной в КНР, так как изначально ее покупали как средство для снятие стресса. Ее можно было мять и растягивать.

Ситуация изменилась, когда пользователи в соцсетях начали снимать видео, в которых игрушку кололи иглами, топили в воде, резали и даже имитировали проведение над ней хирургических операций. «Наташа» стала хитом продаж на маркетплейсах, но учителя и психологи забили тревогу.

В ряде регионов Китая родители потребовали усилить контроль за подобными товарами, а школы порекомендовали ученикам не приносить игрушку на уроки. Психологи и педагоги также опасаются, что жестокие видео в соцсетях с ее использованием могут нормализовать агрессивное поведение в глазах детей.

Ранее кандидат психологических наук и доцент факультета социальной психологии МГППУ Никита Кочетков рассказал, что для снятия стресса необязательно покупать дорогие антистресс-игрушки. Можно использовать тот же брелок или кольцо.