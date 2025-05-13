Психолог Кочетков: четки из камней и вибрирующие браслеты помогут при стрессе

Не всегда нужно покупать дорогие антистресс-игрушки, ведь можно воспользоваться подручными предметами для переживания негативных эмоций. Подробнее рассказал кандидат психологических наук и доцент факультета социальной психологии МГППУ Никита Кочетков в беседе с сайтом KP.RU .

Эксперт объяснил, что человек в состоянии стресса стремится найти способ снять напряжение — это явление называют «смещенной активностью». Можно придумать свой собственный предмет для успокоения, например использовать брелок или кольцо.

«Думаю, что все в школе грызли карандаши или даже ногти, чесали в затылке, теребили элементы одежды, барабанили пальцами по столу, жевали жвачку. Все эти варианты поведения проявляются в ситуации стресса и помогают снизить его уровень», — пояснил психолог

По его словам, снять тревожность способен даже обычный массаж, так как при стрессе мышцы зажимаются, а приятные ощущения помогают телу расслабиться. Кочетков предложил присмотреться к таким простым предметам, как шариковая ручка, мягкие сквиши, вибрирующие браслеты, четки из камней и крутящиеся спиннеры.