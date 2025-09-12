Политолог Кашин заявил, что Россия должна следить за событиями после размещения американской системы Typhon в Японии

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин в беседе с «Известиями» проанализировал доставку американской ракетной системы Typhon в Японию для совместных военных учений Resolute Dragon.

По его мнению, США стремятся адаптировать местное общество к перспективе постоянного присутствия американских вооружений, первоначально предлагая временное развертывание.

Учения, начавшиеся 11 сентября, привлекают внимание большим числом участвующих военнослужащих и широким спектром вооружения. Особое внимание уделяется первому применению в Азии ракетного комплекса Typhon, способного наносить удары на расстояние до двух тысяч километров. Система потенциально угрожает как России, так и Китаю, провоцируя серьезное беспокойство обеих стран.

Москва и Пекин выразили протест против действий США и Японии, предупреждая о серьезных последствиях. Глава МИД РФ Мария Захарова назвала развертывание американской техники «враждебным актом», угрожающим региональной и глобальной безопасности. Китай, в лице официального представителя МИД Го Цзякуня, также подчеркнул недопустимость подобных шагов.

Кашин считает, что российское руководство должно внимательно следить за развитием событий, так как дальнейшее распространение таких комплексов может потребовать адекватных контрмер. Эксперты полагают, что постоянное присутствие Typhon в Японии увеличит напряжение в Азиатско-Тихоокеанском регионе и усложнит отношения между великими державами.