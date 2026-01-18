В Китае произошел мощный взрыв на листопрокатном заводе

В китайском городе Баотоу прогремел взрыв на листопрокатном заводе. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» .

Взрыв раздался в 15:00 (10:00 по московскому времени) на заводе компании Baogang United Steel. Он располагается в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Местные власти сообщили, что несколько человек удалось спасти, но точное количество жертв и пострадавших до сих пор неизвестно.

«Взрыв вызвал заметные толчки в близлежащих районах. В настоящее время продолжаются спасательные работы», — заявило агентство.

Ранее в Ставропольском крае прогремел взрыв в придорожном кафе. Следственный комитет региона показал последствия.