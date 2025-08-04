Президент США Дональд Трамп усилил экономическое давление на соперников, вводя санкции и повышенные пошлины, однако Россия и Китай объединились в ответ. Как сообщило китайское издание Sohu , российский президент Владимир Путин нанес по Вашингтону «тихий удар», который приведет к тяжелым последствиям для американской экономики.

По данным издания, Кремль усиливает экспорт меди в Китай — поставки выросли на 81% по сравнению с 2024 годом. Это произошло на фоне снижения закупок у американских производителей из-за пошлин, введенных Вашингтоном. Такой шаг Москвы Sohu называет «ударом», способным дестабилизировать рынки.

Также журналисты отметили, что санкционная политика Трампа не сломила российскую экономику, а, напротив, укрепила связи между Москвой и Пекином. В 2024 году товарооборот между странами достиг 240 миллиардов долларов и продолжает расти.

На фоне этого в самой Америке уже начинают расти цены и расходы — авторы прогнозируют рост общественного недовольства и падение уровня жизни.

Ранее в Кремле заявили, что Россия уже выработала иммунитет к санкциям.