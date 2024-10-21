В Китае предложили жениться на россиянках из-за проблем с демографией

На фоне проблем с демографией в КНР китайские мужчины могут искать себе жен в других странах, в том числе в России. Об этом в статье для издания South China Morning Post заявил доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа.

Он отметил, что Китай столкнулся со старением населения и гендерным дисбалансом. Согласно данным на 2020 год, количество мужчин в Китае на 34,9 миллиона человек превышало численность женщин.

Для решения проблемы с миллионами «лишних» мужчин Чанфа предложил продвигать браки с иностранками. Он предложил китайским мужчинам рассмотреть возможность жениться на женщинах из России, Пакистана, Вьетнама или Камбоджи.

«Решение проблемы с „лишними“ мужчинами может потребовать привлечения значительного количества подходящих молодых женщин из-за рубежа», — написал профессор.

Ранее китаянки пожаловались на расспросы чиновников о планах завести детей.