Китаянки пожаловались на расспросы чиновников о планах завести детей

NYT: китаянки сообщают, что чиновники приходят к ним в дома с вопросами о детях

Китайские чиновники на фоне снижения рождаемости в стране начали приходить в дома граждан и расспрашивать женщин о планах завести детей. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на свидетельства очевидцев.

«Это было действительно смешно, когда они пришли прямо ко мне домой», —поделилась Юми Ян.

По словам женщины, государственный чиновник выдал ей пренатальные витамины сразу после регистрации брака. Она восприняла такой жест как помощь со стороны властей.

«После этого со мной связались и спросили, принимала ли я эти витамины. Во время беременности также поступали звонки. В итоге после рождения ребенка ко мне домой пришли несколько государственных служащих и попросили для отчета сделать фотографию с ребенком», — добавила китаянка.

Ранее стало известно, что население Китая существенно сократилось в 2023 году.