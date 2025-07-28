В Китае ответили на односторонние санкции Украины

Власти Китая призвали украинских коллег «исправить ошибочную политику» на фоне решения о введении санкций против КНР. Об этом со ссылкой на заявления официального представителя МИД Го Цзякуня сообщил ТАСС.
«Китай всегда выступал против односторонних санкций, не получивших одобрение Совета Безопасности ООН, и призывает Украину исправить ошибочную политику, чтобы избежать негативных последствий», — сказал он.
Цзякунь подчеркнул, что Китай настроен продолжать защиту законных прав и интересов компаний.
Ранее в Евросоюзе выступили за включение двух финансовых китайских учреждений в 18-й пакет антироссийских санкций. В ответ на это министр коммерции Ван Вэньтао сделал серьезное представление еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу.
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