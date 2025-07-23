Китай сделал представление комиссару ЕС за санкции

Китай резко отреагировал на включение китайских компаний в новый пакет антироссийских санкций — министр коммерции Ван Вэньтао сделал серьезное представление еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу. Об этом сообщил сайт ведомства КНР.

Министры провели 22 июля переговоры по видеосвязи, во время которых «откровенно и глубоко» обсудили вопросы экономического сотрудничества Евросоюза и азиатской страны.

«Также было сделано серьезное представление за включение двух китайских финансовых учреждений в 18-й пакет санкций против России», — отметили в китайском министерстве коммерции.

Ранее американский министр финансов Скотт Бессент не исключил, что темой переговоров между США и Китаем может стать закупка Пекином российской и иранской нефти. Он напомнил, что нефтепродукты из этих стран находятся под санкциями, однако КНР продолжает их приобретать.

Бессент также призвал государства Европы присоединиться к американским пошлинам против России, которые собирается ввести Белый дом.