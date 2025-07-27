В Китае откроют первый институт шашлыка
China Daily: В Китае откроется первый НИИ барбекю
В городе Юэян провинции Хунань в Китае появится первый в стране научно-исследовательский институт барбекю. Об этом сообщила газета China Daily.
«Юэянский открытый университет объединяется с Ассоциацией барбекю Юэяна, чтобы создать первую в Китае платформу профессионального образования, посвященную приготовлению барбекю», — указано в статье.
В институте будут готовить поваров, разрабатывать стандарты приготовления барбекю и продвигать местные бренды. Сообщается, что открыть такое образовательное учреждение решили из-за популярности в Китае юэянского способа приготовления шашлыка.
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