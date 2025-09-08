Авторы доклада подчеркнули, что имеют в виду контроль над мышлением человека, основанный на мысли о неравенстве. Для этого США используют как гегемонию на политической, экономической и военной аренах, так и «мягкую силу» через язык, культуру и СМИ.

При этом по мере развития новых технологий, в частности нейросетей, такие попытки будут все более скрытными, а значит, опасными. В докладе призвали добиться того, чтобы столкновение цивилизаций сменилось их интеграцией, а противостояние — обменами и взаимопониманием.

Ранее газета The New York Times сообщила, что альянс России, Китая, Ирана и Северной Кореи стал представлять угрозу для военной промышленности НАТО и ставит под сомнение возможности США пользоваться традиционными внешнеполитическими инструментами.