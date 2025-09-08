В Китае обвинили США в развязывании «когнитивной войны»
Государственный аналитический центр Синьхуа опубликовал доклад «Идейная колонизация: методы, истоки и международная опасность когнитивной войны США». Об этом сообщило одноименное информагентство.
Авторы доклада подчеркнули, что имеют в виду контроль над мышлением человека, основанный на мысли о неравенстве. Для этого США используют как гегемонию на политической, экономической и военной аренах, так и «мягкую силу» через язык, культуру и СМИ.
При этом по мере развития новых технологий, в частности нейросетей, такие попытки будут все более скрытными, а значит, опасными. В докладе призвали добиться того, чтобы столкновение цивилизаций сменилось их интеграцией, а противостояние — обменами и взаимопониманием.
Ранее газета The New York Times сообщила, что альянс России, Китая, Ирана и Северной Кореи стал представлять угрозу для военной промышленности НАТО и ставит под сомнение возможности США пользоваться традиционными внешнеполитическими инструментами.