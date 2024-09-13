В Китае обнаружили поражающий мозг новый смертельный вирус

Специалисты из Пекинского института микробиологии и эпидемиологии обнаружили новый смертельный вирус, переносимый клещами и поражающий центральную нервную систему человека. Результаты исследования опубликовали в журнале The New England Journal of Medicine .

Новый вирус назвали «вирусом водно-болотных угодий», или сокращенно WELV.

Первый случай заражения зафиксировали у 61-летнего мужчины. Клещ его укусил на прогулке в парке на севере страны. Мужчину госпитализировали с головной болью, лихорадкой и рвотой. Назначенные ему антибиотики не оказали нужного эффекта, что свидетельствовало о вирусной природе инфекции.

После обнаружения нового вируса ученые провели масштабное исследование, собрав и проанализировав около 14,6 тысячи клещей. Выяснилось, что примерно 2% из них содержали генетический материал WELV.

Кроме того, у инфицированных людей, которым провели лабораторные анализы, наблюдались признаки повреждения тканей и нарушения свертываемости крови.

Один из зараженных пациентов даже впал в кому. Из инфицированных людей пока никто не погиб, но эксперименты на лабораторных мышах показали, что вирус может быть смертельно опасен, так как поражает мозг и другие жизненно важные органы.

Ранее в США в штатах Вермонт и Массачусетс ввели комендантский час из-за нового смертельно опасного вируса — восточного энцефалита лошадей.