Комендантский час ввели в двух штатах США из-за смертельного вируса

В США жителей штатов Вермонт и Массачусетс попросили не покидать свои дома по вечерам из-за распространения редчайшего смертельно опасного вируса, переносимого комарами. Об этом сообщило издание Daily Mail .

В штатах отменили массовые мероприятия и ввели комендантский час, действующий с 18:00 до 06:00 (по местному времени).

Вирусное заболевание получило название восточный энцефалит лощадей. Его переносят лощади, но разносят инфекцию комары. При попадании в человеческий организм вирус может вызвать отек мозга в 30% случаев и даже привести к летальному исходу.

Комендантский час ввели с вечера и до утра потому, что в этот период комары наиболее активны.

До этого в Китае обнаружили новый ортонайровирус, который переносят клещи, сообщили «Известия».

Ранее профессор Петр Чумаков рассказал, что среднемноголетний уровень заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России увеличился на 13%. Патоген живет и размножается в организмах птиц, но комары и клещи могут им инфицировать человека.