В Китае обнаружили новую мутацию смертельно опасного ортонайровируса

В Китае ученые Государственной центральной лаборатории изучения патогенов и биобезопасности открыли новый штамм смертельно опасного вируса, переносимого клещами. Результаты исследования опубликовали в медицинском журнале New England Journal of Medicine .

Речь идет о новой разновидности ортонайровируса, который назвали найровирусом азиатского длиннорогого клеща» (Asian longhorned tick nairovirus — ALTNV). Его РНК обнаружили менее чем у 2% из более чем 47 тысяч исследованных клещей.

Исследователи отметили, что они провели метатранскриптомное секвенирование и выделили вирус. Филогенетический анализ позволил выяснить, что он относится к роду ортонайровирусов.

Ученые добавили, что передаваемый клещами вирус вызывает у людей лихорадочное заболевание. При этом зараженные только им пациенты выздоравливали, так как он не представляет угрозы для жизни. Если человек одновременно заражался ALTNV и другим клещевым вирусом DBV, то заболевание протекало намного тяжелее.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Антон Москаев посоветовал вакцинироваться от энцефалита в период с ноября по март.