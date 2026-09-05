Москвичам назвали оптимальный срок для вакцинации от энцефалита

Биолог Москаев: в Москве вакцинироваться от энцефалита нужно с ноября по март

Вакцинироваться от энцефалита жителям Московского региона следует в период с ноября по март. Об этом РИА «Новости» рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Антон Москаев.

По словам биолога, вакцинироваться непосредственно перед сезоном активности клещей не стоит, процесс выработки антител к вирусу после прививки длится около двух месяцев.

«Это стоит сделать в период, когда всплеск закончится, с прицелом на будущие годы. В Москве и Московской области лучше вакцинироваться, начиная с ноября и заканчивая мартом», — отметил Москаев.

Вакцинация является самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита, прививка действует три года. Осенний пик активности клещей в Московском регионе начинается в конце августа и продлится до середины сентября, добавил биолог.

Жители Подмосковья стали вдвое чаще страховаться от укусов клещей. За первое полугодие 2026 года полисы оформили 12,7 тысячи жителей региона, это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.