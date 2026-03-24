Делегация из Китая посетила центр образования в Ногинске

Представители посольства Китайской Народной Республики в рамках недели китайской культуры побывали в Центре образования № 5 имени Героя России Максима Сураева в Ногинске. Гостей встречали хлебом-солью и провели для них экскурсию по учебным классам.

Центр образования № 5 стал одним из шести подмосковных учреждений, принимающих делегацию из Китая для обмена опытом в области управления и использования искусственного интеллекта в образовательном процессе.

Для гостей провели творческий мастер-класс по росписи памятных деревянных дощечек, в котором участвовала директор учреждения Ирина Кочетова.

Госпожа Чжоу, представлявшая делегацию, отметила несколько интересных моментов из педагогической практики, которые можно было бы взять на вооружение в Китае. В частности, она обратила внимание на то, что молодым российским педагогам, заканчивающим вузы или недавно получившим диплом, предоставляются большие возможности для раскрытия профессионального потенциала.

Визит прошел в рамках российско-китайского сотрудничества в области образования на 2026–2027 годы, утвержденного распоряжением президента России.