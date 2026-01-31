В Китае начали расследование против министра по ЧС

В Китае министр по чрезвычайным ситуациям КНР Ван Сянси попал под дисциплинарную и надзорную проверку. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

По информации издания, к расследованию совместно приступили Национальная надзорная комиссия и Центральная комиссия по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая.

Чиновника заподозрили в крупных нарушениях партийной дисциплины и законодательства. Правоохранители не исключают, что Ван причастен к коррупционным схемам.

Ранее стало известно, что в Китае арестовали двух высокопоставленных генералов — 75-летнего генерал-полковника Чжана Юся и начальника Объединенного штаба 61-летнего генерал-полковника Лю Чжэньли. Их обвинили в коррупции и работе на США.