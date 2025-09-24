В Китае начали борьбу с отрицательными эмоциями в соцсетях

Китайское правительство запустило двухмесячную акцию по борьбе с негативом в Сети. Под проверку попадут поисковые рейтинги и комментарии в соцсетях, сообщили на сайте Управления по вопросам киберпространства КНР.

Особое внимание будет уделено сообщениям, где оскорбляют людей, регионы или конкретные группы населения. Таким образом власти намерены ограничить распространение слухов и контента, вызывающих среди населения негативные эмоции, например, уныние.

Также китайцам нельзя будет распространять ложные сведения о стихийных бедствиях, политике, экономике и социальной сфере. Платформы и отдельные лица, которые размещают такой контент, будут строго наказывать.

В управлении отметили, что такие меры организовали из-за пассивных состояний, наблюдающихся среди молодежи в Китае. Многие молодые люди выражают свое недовольство в Сети из-за высоких затрат на жизнь и трудностей в поиске хорошей работы.

