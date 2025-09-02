Студента из Китая парализовало из-за сидения в телефоне

Студента из Китая парализовало после долгого пребывания в позе с наклоненной головой. Об этом сообщило издание Oddity Central .

Сяо Дун – 19-летний студент университета в Цюаньчжоу. Он много времени проводил наклонившись над телефоном – просматривал ленту в соцсетях, играл в игры. Летом устроился уборщиком на подработку – мыл посуду и полы.

В итоге молодой человек часами наклонял голову. Сначала на работе, а потом дома перед телефоном.

Потом начал чувствовать онемение в шее, руках и ногах, в какой-то момент проснулся и не смог пошевелиться – нижняя часть тела оказалась полностью парализованной. Юношу срочно госпитализировали. Медики обнаружили у него крупный тромб в шейном отделе позвоночника на уровне позвонков С4-Т1, который сдавливал спинной мозг.

По словам врачей, постоянное положение головы в наклоне привело к разрыву аномального кровеносного сосуда в спинномозговом канале, что вызвало образование гематомы и острый паралич. Пациенту сделали срочную операцию и удалили тромб. Сейчас к нему начала возвращаться чувствительность. Врачи прогнозируют, что со временем он вернется к нормальной жизни.

