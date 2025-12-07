В Китае медведь напал на дрессировщика во время шоу

В китайском сафари-парке медведь набросился на дрессировщика во время шоу. Агрессию хищника спровоцировал запах еды, сообщил сайт zhongguo24 .

В кармане у смотрителя были свежая морковь и яблоки. Медведь лишь пытался добраться до лакомства.

Животное повалило дрессировщика на пол. Оттаскивали зверя несколько сотрудников с помощью подручных средств — стульев и шестов.

Завершилось нападение, как отметили в администрации парка, без серьезных последствий. Ни человек, ни животное не пострадали. Артист, в свою очередь, пообещал в будущем быть более осторожным при контакте с животным.

