В Китае компания нашла необычный способ бороться с долгим сидением в туалете

Компания в китайском Шэньчжэне стала снимать на камеру сотрудников, долго сидящих в туалетах, и вывешивать их на «доску позора». Об этом сообщило издание Oddity Central.
Руководству компании не понравилось, что многие работники используют походы в туалет в рабочее время не только по прямому назначению, но и чтобы покурить или поиграть в игры на смартфонах.
Когда информация об этом попала в китайские СМИ, многие возмутились и обвинили компанию в нарушении приватности сотрудников.
Ранее литейщика завода в Каменске-Уральском обвинили в тайной установке видеокамеры в женской душевой. Выяснилось, что сотрудник предприятия снимал моющихся коллег и хранил в телефоне видео. Против него возбудили уголовное дело.
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