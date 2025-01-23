В Китае компания нашла необычный способ бороться с долгим сидением в туалете

Компания в китайском Шэньчжэне стала снимать на камеру сотрудников, долго сидящих в туалетах, и вывешивать их на «доску позора». Об этом сообщило издание Oddity Central .

Руководству компании не понравилось, что многие работники используют походы в туалет в рабочее время не только по прямому назначению, но и чтобы покурить или поиграть в игры на смартфонах.

Когда информация об этом попала в китайские СМИ, многие возмутились и обвинили компанию в нарушении приватности сотрудников.

Ранее литейщика завода в Каменске-Уральском обвинили в тайной установке видеокамеры в женской душевой. Выяснилось, что сотрудник предприятия снимал моющихся коллег и хранил в телефоне видео. Против него возбудили уголовное дело.