В Китае казнили экс-гендиректора инвесткомпании Бай Тяньхуэя за взятки

В КНР за взятки на $156 миллионов казнили экс-главу инвесткомпании Бай Тяньхуэя

Бывшего генерального директора China Huarong International Holding Бай Тяньхуэй казгили 9 декабря по решению суда. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере — более 1,108 миллиардов юаней (около 156 миллионов долларов). Об этом сообщило Центральное телевидение Китая .

Суд установил, что в 2014–2018 годах Бай Тяньхуэй использовал служебное положение для получения незаконного вознаграждения. В мае 2024 года его приговорили к смертной казни с пожизненным лишением политических прав и конфискацией имущества. В феврале 2025 года апелляция была отклонена.

В сентябре 2025 года бывший министр сельского хозяйства КНР Тан Жэньцзянь также получил смертный приговор с отсрочкой за получение взяток на сумму более 268 миллионов юаней (38 миллионов долларов).