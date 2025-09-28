В Китае экс-главу Минсельхоза приговорили к смертной казни за взятки

Бывшего министра сельского хозяйства Китая Тан Жэньцзяня приговорили к смертной казни за получение взяток. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По данным следствия, с 2007 по 2024 год чиновник использовал служебное положение, чтобы оказывать помощь компаниям в заключении контрактов и кадровых перестановках. За эту услугу он получал деньги и ценные вещи.

Суд назначил подсудимому наказание за взяточничество в виде смертной казни с отсрочкой исполнения на два года и пожизненного лишения политических прав. Также у него конфискуют личное имущество.

По истечении двух лет бывшему министру смертную казнь сменят на пожизненное заключение без права выйти на свободу по условно-досрочному освобождению.

