В Китае 13 человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом

В центральном регионе КНР микроавтобус столкнулся с грузовиком, в результате аварии погибли 13 человек, трое пострадали. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая .

По данным журналистов, авария произошла примерно в 2:40 28 мая (21:40 по московскому времени 27 мая) на трассе G40 Шанхай — Шэньси на территории городского округа Наньян провинции Хэнань.

В микроавтобусе находились 16 человек. При этом его вместимость изначально — девять пассажиров.

«В результате аварии погибли 13 человек и трое получили ранения» — заявили журналисты.

Началось разбирательство по факту случившегося.

