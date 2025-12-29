Бывшего президента Киргизии лишили всех государственных наград

Президент Киргизии Садыр Жапаров лишил своего предшественника Алмазбека Атамбаева всех государственных наград: звания героя страны, орденов «Манас» II степени и «Данакер», а также медали «Данк». Указ об этом опубликовали на официальном сайте главы государства.

Кроме того, документ предписывает Службе судебных исполнителей изъять у Атамбаева награды и документы к ним и передать в государственный фонд.

Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Летом его заочно приговорили к 11,5 года лишения свободы за коррупцию и организацию массовых беспорядков. Бывший лидер страны, предположительно, находится за границей.

Ранее экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к пяти годам колонии по делу о финансировании его президентской кампании бывшим главой Ливии Муаммаром Каддафи. Его поместили в одиночную камеру, однако вскоре освободили под надзор с запретом покидать страну.

Позже Саркози в мемуарах жаловался на невкусную еду и соседа.