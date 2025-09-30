В Киргизии назначили дату досрочных выборов в парламент

Лидер Киргизии Садыр Жапаров назначил досрочные выборы парламента республики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Президент Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша на 30 ноября 2025 года», — заявили на официальном сайте.

Согласно указу Жапарова, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов должна организовать процедуру и применить дистанционное голосование. Кабмину поручили выделить необходимое финансирование, принять меры по обеспечению законности выборов и уточнению данных Единого государственного реестра населения.

Указ президента вступает в силу со дня его официального опубликования.

