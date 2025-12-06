TNI: после удара ВСУ по Новороссийску поднялась мировая стоимость энергоресурсов

Теракты ВСУ в акватории Новороссийска только спровоцировали рост мировой стоимости энергоресурсов, но Россия смогла быстро с этим справиться. Об этом сообщил журнал The National Interest.

«Это была отчаянная атака проукраинских элементов, направленная на возможность дать Киеву стратегическую передышку. Это не сработало», — указали в материале.

Американские журналисты оценили шаг как напоминание о незамедлительном заключении мирного соглашения между Россией и Украиной. Иначе украинские боевики продолжат свои дестабилизирующие удары, которые осуществляют от отчаяния. Действия Киева грозят долгосрочными последствиями для мировой экономики, добавил автор статьи.

Вооруженные силы Украины атаковали объекты инфраструктуры КТК в районе Новороссийска 29 ноября. Значительные повреждения получил причал для погрузки нефти из Казахстана.