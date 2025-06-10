В Казахстане создадут тероборону

В Казахстане создадут территориальную оборону. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил минобороны республики разработать такую инициативу, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Внимание руководства министерства обороны было акцентировано на <…> развитии Сил специальных операций и территориальной обороны», — отметили в пресс-службе.

Токаев подчеркнул, что улучшение условий службы должно сочетаться с повышением требований и мотивации военных к развитию своих профессиональных навыков.

В апреле депутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли закон «О территориальной обороне». Он предусматривает создание отрядов территориальной обороны в случае введения военного положения. Эти отряды будут обеспечивать безопасность важных объектов, строить оборонительные сооружения, организовывать эвакуацию и выполнять другие задачи.

После этого в Telegram начали обсуждать, что Казахстан готовится к возможному военному конфликту с Россией. Однако в министерстве обороны Казахстана эти слухи опровергли. Там заявили, что закон принят для повышения внутренней безопасности страны.

Ранее Токаев отправил в отставку министра обороны Руслана Жаксылыкова и главу минтранса Марата Карабаева. Даурен Косанов, который ранее возглавлял Силы воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана, стал новым министром обороны страны.