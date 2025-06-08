Токаев отправил в отставку глав Минобороны и Минтранса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра обороны Руслана Жаксылыкова и руководителя Минтранса Марата Карабаева. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Даурен Косанов, ранее главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана, назначен новым министром обороны страны.

«Распоряжением главы государства Жанасова Асел Жубанышевна назначена советником президента Республики Казахстан», — также отметили в пресс-службе.

Ранее президент Казахстана заявил о свободе выбора языка в стране. Токаев подчеркнул, что никто не может навязывать, на каком языке говорить. По его словам, осуществляемые из-за рубежа провокации, направленные на дискриминацию жителей Казахстана по этническому, языковому или религиозному признаку, будут строго пресекать.